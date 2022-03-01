مقاطعة دبلوماسية واسعة لخطاب لافروف خلال مؤتمر نزع الأسلحة

قاطعت وفود كثيرة من بينها أوكرانيا ودول غربية كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، خلال بث مؤتمر نزع الأسلحة كلمته، فباتت القاعة شبه فارغة.



وغادر الدبلوماسيون القاعة عند بدء خطاب لافروف المسجل مسبقا.