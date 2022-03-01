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الكرملين: لا نزال نعتبر زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 09:30
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صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين: "نعم يواصل، هو رئيس أوكرانيا"، لافتا إلى أن زيلينسكي، بصفته رئيسا لأوكرانيا، "يمكنه إعطاء الأوامر بإلقاء السلاح، وبعد ذلك لن يكون هناك أي ضحايا".

ولم يرد المتحدث باسم الكرملين على السؤال عما إذا كانت كييف، حسب رأي الكرملين، تخضع لسيطرة قوات نازية يتوجب نزع سلاحها، واكتفى بالقول: "لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، من الضروري أن يوجه إلى وزارة الدفاع، ولا أعرف الوضع في عين المكان".
المصدر: روسيا اليوم
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