عربي-دولي

أوكرانيا تستدعى سفيريها من جورجيا وقرغيزستان

Lebanon 24
01-03-2022 | 10:30
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا تستدعى على الفور سفيريها من جورجيا وقرغيزستان.

وقال في خطاب متلفز نشر في صفحته على "تلغرام": "نستدعى على الفور سفيرنا لدى قرغيزستان للتشاور بشأن تبرير العدوان ضد أوكرانيا".

وأضاف: "نستدعى سفيرنا من جورجيا بسبب إنشاء حواجز أمام المتطوعين الراغبين في مساعدتنا وكذلك الموقف غير الأخلاقي فيما يتعلق بالعقوبات".
المصدر: روسيا اليوم
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