عربي-دولي

رئيس بولندا: لن نرسل الطائرات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-924895-637817406769597702.jpg
Doc-P-924895-637817406769597702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس بولندا أندجي دودا، إن بلاده لن ترسل طائراتها إلى أوكرانيا، لأن الناتو ليس طرفا في النزاع هناك.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في القاعدة الجوية في لاسكا: "نحن لا نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:43 | 2022-03-01
13:40 | 2022-03-01
13:30 | 2022-03-01
13:20 | 2022-03-01
13:10 | 2022-03-01
13:00 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website