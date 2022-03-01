رئيس بولندا: لن نرسل الطائرات إلى أوكرانيا

قال رئيس بولندا أندجي دودا، إن بلاده لن ترسل طائراتها إلى أوكرانيا، لأن الناتو ليس طرفا في النزاع هناك.



وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام للحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في القاعدة الجوية في لاسكا: "نحن لا نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن".