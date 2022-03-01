عربي-دولي

جونسون: بوتن استخف بإرادة الأوكرانيين.. ونرحب باللاجئين

Lebanon 24
01-03-2022 | 11:30
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أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، خلال زيارة إلى بولندا، الثلاثاء، أن الغرب سيواصل الضغط على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أجل غير مسمى.

وقال جونسون للصحافيين: "لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم".

وأكد أن "روسيا استخفت برغبة الشعب الأوكراني في الدفاع عن بلاده".

وأضاف: "سنواصل الضغط الاقتصادي.. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".

وأكد استعداد بلاده لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين، كما رفض فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا مشيرا أنه "أمر غير متاح في الوقت الراهن".
المصدر: سكاي نيوز
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