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مليون نازح داخل أوكرانيا... و660 ألف لاجئ في دول الجوار

Lebanon 24
01-03-2022 | 12:30
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قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا من جراء العملية العسكرية الروسية بمليون نازح، وأكثر من 660 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة.

 قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على، ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

 وقالت كارويلنا ليندوم بيلينغ مسؤولة المفوضية لأوكرانيا خلال مؤتمر صحافي للحكومة السويدية حول الأزمة الانسانية في أوكرانيا "ثمة تركيز على الذين فروا إلى البلدان المجاورة، لكن من المهم أيضا التذكير بأن غالبية المتضررين موجودون في أوكرانيا".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيلينغ قولها "ليس لدينا عدد دقيق للنازحين داخليًا في أوكرانيا لكننا نقدّر عددهم بمليون شخص تقريبا نزحوا داخل البلاد أو يتواجدون حاليًا على متن قطار أو باص أو سيارة لمحاولة الوصول إلى برّ الأمان".

وأفادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن أكثر من 660 ألف شخص فروا من الهجوم الروسي ولجأوا إلى الدول المجاورة مؤكدة أن الأعداد ترتفع "بشكل مطرد".

وقالت الناطقة باسم المفوضية شابيا مانتو خلال مؤتمر صحافي في جنيف "ثمة أكثر من 660 ألف شخص فروا من أوكرانيا ولجأوا إلى الدول المجاورة خلال الأيام الستة الأخيرة فقط".
المصدر: سكاي نيوز
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