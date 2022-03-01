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ستولتنبرغ: الناتو لن يرسل طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:00
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قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن الحلف لا يعتزم إرسال طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي مع رئيس بولندا أندجي دودا: "لن يصبح الناتو جزءا من هذا النزاع. الناتو لا ينوي إرسال قواته إلى أوكرانيا أو طائراته الحربية إلى مجالها الجوي".  

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الحلفاء في الناتو، يقدمون لأوكرانيا أنواعا مختلفة من الدعم العسكري، فضلا عن تقديم المساعدات المالية والإنسانية.

من جانبه قال رئيس بولندا، في نفس اللقاء: "نحن لن نرسل طائراتنا، لأن هذا سيعني تدخلا عسكريا في الصراع في أوكرانيا، وبالتالي زج الناتو في هذا الصراع. طائراتنا لا تطير إلى أوكرانيا الآن".
المصدر: روسيا اليوم
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