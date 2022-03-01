مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)

قالت الصحفية والمراسلة الحربية آن لور بونيل والمتواجدة في منطقة دونباس خلال مداخلة على قناة "سي نيوز" الفرنسية إن "القوات الأوكرانية هي من تشن قصفا عنيفا على دونباس".وردا على سؤال المذيع هل أن الضربات الجوية تشن من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي، قالت "في الجهة التي أنا متواجدة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس".وأضافت: "سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة".وتابعت قائلة: "أنا لست طرفا ولا أدافع عن بوتين لكنها الحقيقة، أنا قريبة من المدنيين.. أنا لا أتخذ موقفا.. ببساطة ما أقوله هو الحقيقة والواقع أن الجيش الاوكراني يقصف شعبه والأطفال منذ أشهر يعيشون في الملاجئ تحت الأرض".وأفادت بأنها كانت أول أمس في مدرسة حيث قسم جسد معلمتين إلى نصفين جراء قصف أوكراني.وأردفت بالقول "ما أؤكده لكم من هنا هو أن سكان دونباس الناطقين بالروسية يُقصفون وحتى اليوم القصف متواصل.. يوم أمس دونيتسك تعرضت للقصف".