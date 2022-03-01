16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
01-03-2022
|
10:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الصحفية والمراسلة الحربية آن لور بونيل والمتواجدة في منطقة دونباس خلال مداخلة على قناة "سي نيوز" الفرنسية إن "القوات الأوكرانية هي من تشن قصفا عنيفا على دونباس".
وردا على سؤال المذيع هل أن الضربات الجوية تشن من الجانب الأوكراني أو من الجانب الروسي، قالت "في الجهة التي أنا متواجدة فيها القصف تشنه الجهة الأوكرانية، الروس موجودون وسط البلاد في ناحيتي الشرقية وفي المكان الذي أنا موجودة به في دونباس".
وأضافت: "سأتوجه إلى دونيتسك والقصف هناك ينفذ من قبل السلطات الأوكرانية.. أنا آسفة أن أصدم المتابعين والجميع لكنها الحقيقة".
وتابعت قائلة: "أنا لست طرفا ولا أدافع عن بوتين لكنها الحقيقة، أنا قريبة من المدنيين.. أنا لا أتخذ موقفا.. ببساطة ما أقوله هو الحقيقة والواقع أن الجيش الاوكراني يقصف شعبه والأطفال منذ أشهر يعيشون في الملاجئ تحت الأرض".
وأفادت بأنها كانت أول أمس في مدرسة حيث قسم جسد معلمتين إلى نصفين جراء قصف أوكراني.
وأردفت بالقول "ما أؤكده لكم من هنا هو أن سكان دونباس الناطقين بالروسية يُقصفون وحتى اليوم القصف متواصل.. يوم أمس دونيتسك تعرضت للقصف".
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
فيديو
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
Lebanon 24
ابنة يورغو شلهوب حديث المواقع بجمالها الأوروبي.. والأخير يعلّق: "كبرت البنوت" (صور)
02:00 | 2022-03-01
01/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
من جديد توقعات ميشال حايك إلى الضوء.. شاهدوا الفيديو
02:15 | 2022-03-01
01/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
Lebanon 24
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
02:30 | 2022-03-01
01/03/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:43 | 2022-03-01
11 قتيلًا بسبب حريق هائل وسط دمشق (فيديو)
13:40 | 2022-03-01
البنتاغون: 80% من القوات الروسية دخلت أوكرانيا
13:30 | 2022-03-01
الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع عبر المفاوضات
13:20 | 2022-03-01
مصر ترسل طائرة لرومانيا لإجلاء رعاياها القادمين من أوكرانيا
13:10 | 2022-03-01
الناتو: بوتن دمر السلام في أوروبا
13:00 | 2022-03-01
ستولتنبرغ: الناتو لن يرسل طائراته الحربية إلى المجال الجوي الأوكراني
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 20:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 20:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 20:49:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact