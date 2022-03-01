عربي-دولي

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا إلى حل النزاع عبر المفاوضات

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:30
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دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، روسيا وأوكرانيا إلى حل الموقف الحالي عن طريق الحوار والتفاوض بين البلدين.
وقال في محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا: "فيما يتعلق بالأزمة الحالية، يدعو الجانب الصيني أوكرانيا وروسيا إلى إيجاد سبل لحلها عن طريق المفاوضات، ويدعم جميع الجهود الدولية البناءة للتوصل إلى تسوية سياسية".
دعا وانغ يي أيضا، إلى "اتخاذ تدابير لمنع حدوث أزمة إنسانية في أوكرانيا وإخراج الأزمة عن السيطرة".
وأضاف: "بسبب التوسع المستمر في نطاق الأعمال العسكرية، فإن المهمة العاجلة هي التخفيف من حدة الوضع إلى أقصى حد ممكن، لمنع تصعيد النزاع إلى حد فقدان السيطرة عليه، لا سيما فيما يتعلق بمنع إلحاق الضرر بالمدنيين وظهور أزمة إنسانية".
وتابع: "من الضروري حاليا ضمان الأمن وقبول المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب".
وفي السياق، حث الوزير الصيني "السلطات الأوكرانية إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المواطنين الصينيين في البلاد والمساعدة في إجلائهم".
وأشار إلى أنه "نأمل أن يتخذ الجانب الأوكراني كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطني الصين على أراضيها ومواصلة توفير الحماية والمساعدة لهم من أجل إجلائهم".
المصدر: روسيا اليوم
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