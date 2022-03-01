زاخاروفا: إلغاء الاتحاد الأوروبي رحلة لافروف إلى جنيف خطوة مكّارة

اتهمت موسكو الاتحاد الأوروبي بـ"المكر" بعد إلغاء رحلة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى جنيف على خلفية حظر رحلات الطيران الروسي إلى دول الاتحاد.



وتابعت زاخاروفا: "لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، لأنهم يكذبون ويلفون ويدورون." وأوضحت أن الجانب الروسي وضع مسارين لرحلة لافروف والوفد المرافق له إلى جنيف للمشاركة في جلسة لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت أن الاتحاد الأوروبي كان على علم برفض بولندا وإستونيا السماح برحلة طائرة الوزير الروسي فوق أراضيهما، مشيرة إلى استناد كل من وارسو وتالين في هذا الشأن إلى قرار الاتحاد حول فرض العقوبات ضد موسكو. وكتبت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام" اليوم الثلاثاء: "رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وردا على سؤال عما إذا كانت العقوبات قد أعاقت زيارة الوزير الروسي إلى جنيف" صرح بأن "الاتحاد الأوروبي لم إلى حد فرض حظر رحلات دبلوماسية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ذلك لوجود استثناءات من عقوبات الاتحاد".وتابعت زاخاروفا: "لكنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، لأنهم يكذبون ويلفون ويدورون." وأوضحت أن الجانب الروسي وضع مسارين لرحلة لافروف والوفد المرافق له إلى جنيف للمشاركة في جلسة لجنة نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وذكرت أن الاتحاد الأوروبي كان على علم برفض بولندا وإستونيا السماح برحلة طائرة الوزير الروسي فوق أراضيهما، مشيرة إلى استناد كل من وارسو وتالين في هذا الشأن إلى قرار الاتحاد حول فرض العقوبات ضد موسكو.

وأشارت زاخاروفا بهذا الصدد إلى "مكر" بوريل الذي أجاب نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد على طلب وجهه وزير الخارجية الروسي إلى كل دولة أوروبية حدة كي تشرح موقفها إزاء "قضايا الأمن الحيوية بالنسبة لبلادنا". أما عندما رفضت دولتان من هذه الدول السماح بتحليق طائرة الوفد الروسي إلى جنيف في إطار التقييدات التي أعلن عنها بوريل، فقد وصف الأخير ذلك بأنه "قرار سيادي" لهاتين الدولتين.

واختتمت المتحدثة بيانها قائلة: "ذاك هو مكر الماكرين!"

وفي وقت سابق حظر لاتحاد الأوروبي رحلات الطائرات الروسية فوق أراضيها ضمن حزمة عقوبات غير مسبوقة تشمل رئيس روسيا ووزير خارجيتها، على خلفية العملية العسكرية التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي.