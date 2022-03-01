عربي-دولي

الناتو: بوتن دمر السلام في أوروبا

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:10
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اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بأنه "دمر السلام" في أوروبا.
 
 وأوضح ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي في بولندا، الثلاثاء، أن "بوتن دمر السلام في أوروبا، والحلف يدين العدوان الوحشي وغير المبرر على أوكرانيا"، متهما بيلاروسيا أيضا بالسماح بذلك.
 
وأضاف أمين عام الناتو الذي كان برفقة الرئيس البولندي اندريي دودا: "التزامنا بالمادة 5، بند دفاعنا الجماعي (الهجوم على دولة عضو يعتبر هجوما على جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي) صلب. سنحمي كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

لكنه لفت أيضا إلى أن حلف شمال الأطلسي "لا يبحث عن نزاع مع روسيا"، و"لن يرسل جنودا أو طائرات إلى أوكرانيا"، داعيا موسكو إلى "الانسحاب من أوكرانيا فورا".
 
 
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