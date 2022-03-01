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البنتاغون: 80% من القوات الروسية دخلت أوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 13:40
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن 80 في المئة من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا. 

وكانت تقارير تفيد بحشد روسيا أكثر من 130 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا قبل بدء هجومها واسع النطاق في الرابع والعشرين من شباط. 

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون إن القوات الروسية أطلقت حتى الآن أكثر من 400 صاروخ من طراز كروز قصيرة ومتوسطة المدى.

وكشف عن أن القوات الروسية لم تحقق تقدما باتجاه كييف في الساعات الـ24 الأخيرة بسبب المقاومة والنقص في الإمدادات اللوجستية. 

وأشار إلى أن "روسيا تستخدم أكثر من 75 مقاتلة في الغزو، ولدينا مؤشرات على أنها فقدت عددا منها وكذلك فقد الأوكرانيون عددا من مقاتلاتهم". 

غير أن المسؤول البارز أشار إلى أن "الروس يقيمون التقدم الذي حققوه وسيغيرون من خططهم من أجل تخطي العقبات التي تواجههم ولا يزالون يملكون قدرات كبيرة". 

وأضاف المسؤول أن وزارة الدفاع لا تستطيع تأكيد استخدام الروس لأسلحة عنقودية. 

وظهرت تقارير تفيد بأن موسكو استخدمت القنابل العنقودية في ثلاث مناطق مأهولة بالسكان.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها وثقت هجومًا بقنبلة عنقودية خارج مستشفى في شرق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. أفاد السكان المحليون أيضًا باستخدام الذخائر في خاركيف وقرية كيانكا بالقرب من مدينة تشيرنيهيف الشمالية، على الرغم من عدم وجود تأكيد مستقل.
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