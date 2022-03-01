عربي-دولي

دعوة من أميركا لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:10
A-
A+
Doc-P-925042-637817616792872715.jpg
Doc-P-925042-637817616792872715.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حثت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان، في وقت يستمر فيه الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس على التوالي، مع انتهاكات خطيرة. 

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمام اجتماع مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، "يمكن للمرء أن يسأل بإنصاف، عما إذا كانت دولة عضو في الأمم المتحدة تحاول الاستيلاء على السلطة في دولة أخرى عضوة في الأمم المتحدة، وترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتتسبب في أزمة إنسانية هائلة، إن كان يجب السماح لها بالبقاء في هذا المجلس". 

وأشار بلينكن إلى أن "المبادئ الموجودة في صميم عمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأسرها، تتعرض للتحديات". 

وقال: "أثناء اجتماعنا هذا، تشن روسيا هجوما متعمدا وغير مبرر على أوكرانيا، وتنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للسلام والأمن الدوليين، وتخلق أزمة إنسانية كبرى". 

وأضاف أن "الضربات الروسية تستهدف يوميا المدارس والمستشفيات والمباني السكنية. إنهم يدمرون البنية التحتية الحيوية التي تزود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا بمياه الشرب والغاز لمنعهم من التجمد حتى الموت والكهرباء. حتى الحافلات المدنية والسيارات وحتى سيارات الإسعاف يتم قصفها".

وأكد بلينكن أنه "يجب أن نوجه رسالة موحدة وصارمة بضرورة وقف روسيا حربها على أوكرانيا دون أي شرط، كما يجب أن نمنع محاولات روسيا تسويق عدوانها على أنه حماية لحقوق الإنسان". 

وحث بلينكن على ضرورة إدانة المجلس لمحاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعلنة بإسقاط حكومة ديمقراطية. 

وقال "إذا نجح بوتين في تحقيق هدفه المعلن بإسقاط حكومة أوكرانيا المنتخبة ديمقراطيا، ستتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان. انظروا إلى شبه جزيرة القرم، حيث حدث الاحتلال الروسي من خلال عمليات القتل القضائية والاختفاء القسري والتعذيب، والاعتقال التعسفي، واضطهاد الأقليات العرقية والدينية، والقمع الوحشي للمعارضة"، مشيرا إلى اعتقال الآلاف داخل روسيا لتعبيرهم عن رأيهم بأنهم ضد الحرب. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:18 | 2022-03-01
20:15 | 2022-03-01
16:50 | 2022-03-01
16:47 | 2022-03-01
16:45 | 2022-03-01
16:42 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website