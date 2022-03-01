عربي-دولي

كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:25
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قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة "سي تي في" التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.
وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.
وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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