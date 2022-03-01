عربي-دولي

أردوغان للاتحاد الأوروبي: هل ستدرجوننا على جدول أعمالكم فقط إن تعرضنا للهجوم؟

Lebanon 24
01-03-2022 | 14:33
A-
A+
Doc-P-925083-637817675094813492.jpg
Doc-P-925083-637817675094813492.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى الاهتمام بتركيا على غرار أوكرانيا، وتساءل عما إذا كان الأوروبيون سيدرجون بلاده على جدول الأعمال فقط، إن تعرضت للهجوم.
 
وقال: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، لكنني أقول لأعضاء الاتحاد: لماذا لا تزالون قلقين لانضمام تركيا؟ الاهتمام الذي أبديتموه بأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا، أم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرّض لهجوم من جهة ما؟".

وذكّر بأن أنقرة "لطالما أكدت أن توسيع "الناتو" سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي وما زالت تؤكد ذلك حتى اليوم"، معتبرا أنه "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين".

وناشد أردوغان روسيا وأوكرانيا "وقف إطلاق النار في أقرب وقت ومنح الفرصة للسلام العالمي".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:18 | 2022-03-01
20:15 | 2022-03-01
16:50 | 2022-03-01
16:47 | 2022-03-01
16:45 | 2022-03-01
16:42 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website