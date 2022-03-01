بعد اعتقال 18 طفلا فلسطينيا في القدس الشرقية... الـ"يونيسف" تدين

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اعتقال 18 طفلا فلسطينيا أمس عند باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.



وقالت المنظمة الأوروبية في تغريدة عبر "تويتر": "تم اعتقال ما لا يقل عن 100 طفل فلسطيني في القدس الشرقية منذ بداية العام الحالي، أي قبل شهرين"، مؤكدة أن "احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقل فترة ممكنة".