ملف أمن السواحل بين قطر وإيران

عقد مديرو أمن السواحل والحدود لقطر وإيران الاجتماع السادس عشر لمناقشة أمن السواحل بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع الدوري الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة "يأتي في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين دولة قطر وإيران للتنسيق بين البلدين في الموضوعات الأمنية المتعلقة بالوسائط البحرية وغيرها من الموضوعات التي تخص أمن السواحل والحدود".وترأس الجانب القطري في الاجتماع المدير العام لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية العميد ناصر جبر النعيمي، بينما ترأس الجانب الإيراني العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود.