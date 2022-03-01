انتهاء موجة "أوميكرون" في المغرب

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب اليوم الثلاثاء انتهاء موجة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.وأعلن معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة، خلال إيجاز حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19 في البلاد، للفترة الممتدة من 16 شباط إلى الأول من آذار 2022، أن "موجة متحور "أوميكرون" قد انتهت".وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الغرب بلغ 1160975، والوفيات 15988.وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتلقين لجرعات اللقاح بلغ 24.749 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.2 مليون للجرعة الثانية، و5.741 مليون للجرعة الثالثة.