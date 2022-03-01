عربي-دولي

انتهاء موجة "أوميكرون" في المغرب

Lebanon 24
01-03-2022 | 15:10
A-
A+
Doc-P-925094-637817684396534378.jpg
Doc-P-925094-637817684396534378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب اليوم الثلاثاء انتهاء موجة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأعلن معاذ المرابط، منسق مركز طوارئ الصحة العامة بالوزارة، خلال إيجاز حول الحالة الوبائية لجائحة كوفيد -19 في البلاد، للفترة الممتدة من 16 شباط إلى الأول من آذار 2022، أن "موجة متحور "أوميكرون" قد انتهت".

وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في الغرب بلغ 1160975، والوفيات 15988.

وأعلنت وزارة الصحة يوم أمس تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة، مشيرة إلى أن عدد المتلقين لجرعات اللقاح بلغ 24.749 مليون شخص للجرعة الأولى، و23.2 مليون للجرعة الثانية، و5.741 مليون للجرعة الثالثة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:18 | 2022-03-01
20:15 | 2022-03-01
16:50 | 2022-03-01
16:47 | 2022-03-01
16:45 | 2022-03-01
16:42 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website