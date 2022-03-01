عربي-دولي

الفصائل الفلسطينية: أميركا تسعى للسيطرة على العالم وتهديد مصالح الآخرين

Lebanon 24
01-03-2022 | 15:20
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قالت الفصائل الفلسطينية إن الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها يسعون للسيطرة على العالم وتهديد مصالح الآخرين بما في ذلك الأمن القومي الروسي وعدم اعترافهم بحقوق الشعب الفلسطيني.

ورأت الفصائل الفلسطينية أن "أميركا تستند إلى ازدواجية المعايير لحماية الكيان الصهيوني وتأمين مصالحها ومصالح الاتحاد الأوروبي ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة"، داعية السلطة الفلسطينية إلى "سحب الاعتراف بكيان العدو وإنهاء التنسيق الأمني معه وإنهاء اتفاق باريس الاقتصادي".

واعتبرت الفصائل أن "اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية دائرة من دوائر السلطة في ظل هيمنة الاحتلال يشكل خطرا حقيقيا على المنظمة بصفتها إطارا جامعا للشعب الفلسطيني"، مؤكدة تمسكها بـ"منظمة التحرير بميثاقها الوطني ونظامها الأساسي كمنظمة لتحرير فلسطين".
المصدر: روسيا اليوم
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