عربي-دولي

إيطاليا: إجلاء 99 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 15:30
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أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن عملية إجلاء تمت خلال الليلة الماضية، لمجموعة مؤلفة من 99 لاجئا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفا من ليبيا إلى إيطاليا.

وقالت مذكرة صدرت عن وزارة الداخلية إن "هذه هي أول رحلة إجلاء تجري خلال عام 2022، تم تنظيمها بفضل العمل المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارتي الداخلية والخارجية والتعاون الدولي الإيطاليتين والمعهد الوطني للهجرة والفقر".

وأشار البيان إلى أنه "مع استمرار الأزمة في ليبيا، تواصل إيطاليا والمفوضية جهودهما لمساعدة اللاجئين المستضعفين على مغادرة البلاد"، مبينا أن "الأشخاص الذين تم إجلاؤهم أمس، قادمين من إريتريا، إثيوبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن، ولقد عاش كثيرون منهم فترات طويلة من عدم اليقين والحرمان، بما في ذلك في مجال الحرية الشخصية، وهم بحاجة ماسة إلى المساعدة".

وبهذا الصدد، أعلنت رئيسة إدارة قسم الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية، فرانشيسكا فيراندينو أن "عملية الإجلاء الإنسانية هذه، تؤكد أيضا الالتزام المشترك لوزارتي الداخلية والخارجية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإنشاء طرق وصول قانونية إلى الأراضي الإيطالية الوطنية، الأشخاص الهشين والضعفاء الذين تفتح أمامهم الدولة الآن طريقاً للاستقبال والاندماج".
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