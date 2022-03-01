عربي-دولي

لافروف يبحث القضايا الإنسانية في أوكرانيا مع رئيس الصليب الأحمر

Lebanon 24
01-03-2022 | 15:50
A-
A+
Doc-P-925102-637817691211246357.jpeg
Doc-P-925102-637817691211246357.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مارير الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "الجانبين بحثا مواصلة التعاون بين روسيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكدين السعي إلى تطوير الحوار البناء والجوهري حول دائرة واسعة من المسائل المتعلقة بالتعامل مع الأزمات".

وأضاف البيان: "في إطار تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا تم تركيز الاهتمام على مهام حل القضايا الإنسانية".

وتبادل الجانبان أيضا الآراء حول دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة ما وراء القوقاز.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 شباط الماضي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:18 | 2022-03-01
20:15 | 2022-03-01
16:50 | 2022-03-01
16:47 | 2022-03-01
16:45 | 2022-03-01
16:42 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website