عربي-دولي

لوكاشينكو: جهات قوية تريد تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
01-03-2022 | 16:20
A-
A+
Doc-P-925109-637817696868797948.jpg
Doc-P-925109-637817696868797948.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بعض الجهات القوية تريد تعطيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال لوكاشينكو إن جهات قوية جدا تريد تعطيل هذه العملية ونأمل أن يصمد زيلينسكي وفريقه ولا ينزلق إلى انهيار عملية التفاوض.

وأعلن الوفدان الروسي والأوكراني أمس الاثنين اختتام المفاوضات في جولتها الثالثة بمدينة غوميل في بيلاروس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:02 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
20:18 | 2022-03-01
20:15 | 2022-03-01
16:50 | 2022-03-01
16:47 | 2022-03-01
16:45 | 2022-03-01
16:42 | 2022-03-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website