عربي-دولي

أوكرانيا تهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

Lebanon 24
01-03-2022 | 16:50
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هدد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف بشن كييف ضربات صاروخية "استباقية" ضد مينسك، على خلفية مزاعم "إطلاق صواريخ من بيلاروس باتجاه أوكرانيا".

وقال دانيلوف في تصريح تلفزيوني: "أوكرانيا قد تشن ضربة استباقية ضد بيلاروس".

وكان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أعلن في اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم، أنه تم وضع وسائط الدفاع الجوي الوطنية في حالة تأهب قصوى لمنع طعن روسيا "في ظهرها".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط الماضي تهدف لنزع سلاح أوكرانيا وحفظ السلام منعا لوقوع كارثة إنسانية وحرب واسعة النطاق.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهدف من العملية حماية المواطنين الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
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