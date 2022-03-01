الاتحاد الأوروبي يعلن رسمياً حظر شبكتي "RT" و"سبوتنيك" الروسيتين

وافق الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي على حظر قناة "RT" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين في دول الاتحاد.وأعلنت البعثة الفرنسية في مجلس الاتحاد الأوروبي أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا على حظر بث "سبوتنيك" و "آر تي"، في الاتحاد الأوروبي.وأضافت البعثة أن الممثلين وافقوا كذلك على حظر المشاركة في المشاريع التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي.