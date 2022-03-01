فرنسا وألمانيا وبولندا تؤكد التزامها بتعزيز علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

وخلال اجتماع ما يعرف "بمثلث فايمار" في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها "جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلية".وتقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي الاثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.