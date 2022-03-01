عربي-دولي

فرنسا وألمانيا وبولندا تؤكد التزامها بتعزيز علاقات أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
01-03-2022 | 16:42
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أعلنت فرنسا وألمانيا وبولندا أنها تدعم أوكرانيا لبناء علاقات سياسية واقتصادية أوثق مع الاتحاد الأوروبي.
 
وخلال اجتماع ما يعرف "بمثلث فايمار" في لودز ببولندا، قالت الدول الثلاث إنها "جددت التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط السياسي والتكامل الاقتصادي لأوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي وسوقه الداخلية".

وتقدمت أوكرانيا رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي الاثنين، لكن من المرجح أن تستغرق العملية سنوات على الرغم من دعم الدول الأعضاء بعد الغزو الروسي.
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