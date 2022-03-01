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رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني: أحبطنا محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي

Lebanon 24
01-03-2022 | 20:15
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قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن القوات الأوكرانية أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس زيلينسكي، مضيفاً: "قضينا على مجموعة شيشانية أرسلت لقتله"، وفق ما ذكرت شبكة "الجزيرة" في خبر عاجل، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكثفت روسيا ضرباتها ضد مواقع عدة في أوكرانيا في اليوم السابع من عدوانها العسكري الذي انطلق الخميس. فقد تعاقبت الغارات على مدينة خاركيف، ثاني مدن البلاد الواقعة قرب الحدود الروسية والتي يبلغ عدد سكانها 1,4 مليون نسمة وقتل 10 أشخاص على الأقل فيما أصيب أكثر من 20 آخرين وفقا لخدمات الطوارئ الأوكرانية.
وأسفرت غارة أخرى على مبنى سكني عن سقوط ثمانية قتلى وستة جرحى، بحسب المصدر نفسه.

 
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