الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقها إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على الحرب الروسية على جارتها أوكرانيا.وقالت الوسائل الإعلامية وبينها "سي بي إس" وسي إن إن" و"وول ستريت جورنال" إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن رسمياً عن هذا الإجراء في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، والذي سيلقيه أمام الكونغرس اعتباراً من الساعة التاسعة مساء (02:00 ت غ الأربعاء).