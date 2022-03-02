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عربي-دولي
الولايات المتحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية
Lebanon 24
02-03-2022
|
00:00
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أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أنّ الولايات المتّحدة ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، في عقوبة أساسية سبقها إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا ردّاً على الحرب الروسية على جارتها أوكرانيا.
وقالت الوسائل الإعلامية وبينها "سي بي إس" وسي إن إن" و"وول ستريت جورنال" إنّ الرئيس جو بايدن سيعلن رسمياً عن هذا الإجراء في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد، والذي سيلقيه أمام الكونغرس اعتباراً من الساعة التاسعة مساء (02:00 ت غ الأربعاء).
وأكدت يونايتد إيرلاينز، الثلاثاء، أنها علقت الطيران مؤقتا فوق المجال الجوي الروسي، لتنضم بذلك إلى شركات طيران أميركية كبرى أخرى.
كانت يونايتد تواصل التحليق فوق المجال الجوي الروسي لتسيير بعض الرحلات من وإلى الهند في الأيام الأخيرة.
أكدت دلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز ويونايتد بارسل سيرفيس هذا الأسبوع أنها علقت الرحلات الجوية فوق روسيا، وذلك في الوق تالذي يدرس البيت الأبيض اقتفاء أثر كندا والاتحاد الأوروبي في حظر تحليق طائرات شركات الطيران الروسية في المجال الجوي الأميركي.
المصدر:
سكاي نيوز
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