أوروبا تحظر وسائل إعلام روسية وتستبعد مصارف من "سويفت"

أعطت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الضوء الأخضر لحظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي التكتل، ولاستبعاد "بعض المصارف الروسية" من نظام "سويفت"، وفق ما أعلنت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد.كذلك صادقت الدول الأعضاء في بروكسل على حظر مشاركة أوروبيين في مشاريع يساهم في تمويلها "صندوق الاستثمار المباشر" السيادي الروسي.وستدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث سيتم تحديد المصارف المشمولة بالقرار.وقالت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الفرنسية على تويتر، إن المجلس صوت، الثلاثاء، على عقوبات لاستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت.وأفادت سلسلة تغريدات من الحساب الرسمي بأن اجتماعا لسفراء دول أعضاء التكتل أسفر أيضا عن التصويت على حظر بث وسيلتي الإعلام الروسيتين سبوتنيك وآر.تي في الاتحاد الأوروبي.واتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وبريطانيا، السبت، على ضمان إقصاء البنوك الروسية المختارة من نظام سويفت للتأثير على قدرتها على العمل عالميا.وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إلى تضييق الخناق على القطاع المصرفي الروسي وعلى العملة الروسية من خلال سلسلة عقوبات، من ضمنها استبعاد مصارف روسية من نظام سويفت، وبالتالي عزلها عن النظام المالي العالمي.