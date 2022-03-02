18
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ إنزال جوي في خاركيف..اليكم ما جرى!
Lebanon 24
02-03-2022
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة"، بحسب فرانس برس.
وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إن "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محلياً"، مضيفا "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".
ووثقت كاميرا مراقبة، الثلاثاء، ضربة روسية أصابت المبنى الحكومي الإداري، وسط خاركيف، والتي تقع في الشرق قرب الحدود مع روسيا.
وقال مستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف.
وذكر خبيرا ذخائر عنقودية بعد أن راجعا لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن خاركيف، تعرضت لقصف بقنابل عنقودية متعددة، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن سحوبات الدولار.. هذا ما فعلته المصارف مؤخراً
12:09 | 2022-03-01
01/03/2022 12:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
Lebanon 24
حكمت ديب استقال من "التيار"... وهذه هي الأسباب
06:02 | 2022-03-01
01/03/2022 06:02:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
Lebanon 24
مراسلة حربية تفاجىء المتابعين بتصريحها: أنا آسفة... الحقيقة هي أن القوات الأوكرانية تقصف شعبها (فيديو)
10:51 | 2022-03-01
01/03/2022 10:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
Lebanon 24
تكلفة الانترنت في لبنان ترتفع مُجدداً.. هكذا أصبحت
14:10 | 2022-03-01
01/03/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
الجيش ينتشر في طرابلس.. ماذا يحدث؟
16:17 | 2022-03-01
01/03/2022 04:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2022-03-02
الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة "أكثر خطورة"
03:00 | 2022-03-02
عناصر من "اليمين المتطرف" البولندي يعتدون على لاجئين أفارقة فروا من أوكرانيا!
02:52 | 2022-03-02
7 أيام على الحرب الروسية الأوكرانية.. واقع مأزوم على الارض والديبلوماسية في خبر كان
02:30 | 2022-03-02
بسبب مقال... موسكو تهدد ويكيبيديا الروسية!
02:00 | 2022-03-02
أوكرانيا تحبط "مؤامرة" لاغتيال الرئيس بعد "تسريبات روسية"..هذه التفاصيل!
01:53 | 2022-03-02
منذ اندلاع الحرب لم يرَ عائلته: ظهر بذقن طويلة وبزي عسكري.. أين يختبئ زيلينسكي؟
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
02/03/2022 10:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
02/03/2022 10:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
02/03/2022 10:58:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact