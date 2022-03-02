عربي-دولي

أوكرانيا تتهم روسيا بتنفيذ إنزال جوي في خاركيف..اليكم ما جرى!

Lebanon 24
02-03-2022 | 01:30
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أعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية محمولة جوا نفذت ليل الثلاثاء-الأربعاء إنزالا في خاركيف (شرق)، ثاني كبرى مدن البلاد، مؤكدا أن قواته تخوض قتالا ضاريا ضد هؤلاء "الغزاة"، بحسب فرانس برس.

وقال الجيش الأوكراني في بيان على تطبيق تلغرام إن "قوات روسية مجوقلة هبطت في خاركيف (...) وهاجمت مستشفى محلياً"، مضيفا "هناك قتال يدور الآن بين الغزاة والأوكرانيين".

ووثقت كاميرا مراقبة، الثلاثاء، ضربة روسية أصابت المبنى الحكومي الإداري، وسط خاركيف، والتي تقع في الشرق قرب الحدود مع روسيا.

وقال مستشار لوزارة الداخلية الأوكرانية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 35 في ضربات صاروخية شنتها القوات الروسية على وسط خاركيف.

وذكر خبيرا ذخائر عنقودية بعد أن راجعا لقطات مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن خاركيف، تعرضت لقصف بقنابل عنقودية متعددة، بحسب رويترز.
المصدر: الحرة
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