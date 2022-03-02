عناصر من "اليمين المتطرف" البولندي يعتدون على لاجئين أفارقة فروا من أوكرانيا!

تدخلت الشرطة البولندية، الثلاثاء، لوقف اعتداءات شرع فيها مجموعة من ناشطي اليمين المتطرف ضد لاجئين من جنسيات إفريقية في أغلبها.وقال موفد "الحرة" إلى بولندا إن "الاعتداء وقع في مدينة بريشميسيل القريبة من الحدود والتي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين في بولندا ومعهم الآلاف من الطلبة والمهاجرين الأفارقة في أوكرانيا".وأشارت تقارير متعددة عن سوء معاملة اللاجئين الأفارقة من الطلبة أو العاملين في أوكرانيا، ومعهم أقليات أخرى من الهنود أو الشرق أوسطيين، سواء من قبل حرس الحدود الأوكراني أو قوات الحدود البولندية.ويحاول هؤلاء الخروج من البلاد بعد تعرضها لغزو روسي يستمر منذ أيام، ويهدد بالتحول لعمليات قصف عنيفة.