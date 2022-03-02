"كرة النار" تتدحرج سريعا.. تحركات عسكرية مريبة لبيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الثلاثاء، أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، في اليوم السادس من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.





وأضاف أنّه أمر بنشر "5 كتائب تكتيكية لحماية" هذه الحدود الجنوبية، وتتألف هذه المجموعات عادة من مئات الجنود، وتكون مزوّدة مدرّعات وأسلحة مدفعية.



وأكّد لوكاشنكو (67 عاماً) حليف موسكو الذي يحكم بيلاروسيا بقبضة حديدية منذ 1994 أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلاً: "هذه ليست مهمتنا". وقال لوكاشنكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إنّ مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا أمن هذه الحدود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.وأضاف أنّه أمر بنشر "5 كتائب تكتيكية لحماية" هذه الحدود الجنوبية، وتتألف هذه المجموعات عادة من مئات الجنود، وتكون مزوّدة مدرّعات وأسلحة مدفعية.وأكّد لوكاشنكو (67 عاماً) حليف موسكو الذي يحكم بيلاروسيا بقبضة حديدية منذ 1994 أنّ بلاده لن تشارك في الهجوم على أوكرانيا، قائلاً: "هذه ليست مهمتنا".