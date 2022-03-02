الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة "أكثر خطورة"

أربكت المرحلة الأولى من الحرب في أوكرانيا التوقعات. فشل الغزو العسكري الروسي في تحقيق أهداف رئيسية، وقلب التوقعات بهزيمة أوكرانيا. ثم بعد سنوات من تجنب المواجهات المباشرة مع موسكو، ها هي الدول الغربية تعاقب الآن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفاءه مباشرة من خلال فرض عقوبات اقتصادية مدمرة في الوقت الذي تزود فيه أوكرانيا بالسلاح علانية، بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية.الصحيفة قالت" بعد خمسة أيام من القتال، ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الصراع سينتهي قريبًا. بدلاً من ذلك، يبدو أن الصراع ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر خطورة من الأولى ولا يمكن التنبؤ بها. القتال في أوكرانيا يتصاعد، لا يتراجع، في حين أن الخطاب بين روسيا والغرب وصل إلى مستويات من العدوان لم نشهدها منذ ذروة الحرب الباردة. على الرغم من إجراء محادثات سلام للمرة الأولى يوم الاثنين، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أن دورة التصعيد ستنخفض. وسط ضغوط عالمية غير مسبوقة، يضاعف بوتين من موقفه الدفاعي الذي يضع روسيا في مواجهة أي شخص آخر في العالم تقريبًا. لقد صعد بوتين مستويات العنف في شرق أوكرانيا، حيث قصف مدينة خاركيف بالذخائر العنقودية، بينما وضع الترسانة النووية للبلاد في حالة تأهب. إن هذا الرفض للتراجع هو تذكير بقصة سيئة السمعة رواها بوتين ذات مرة عن مطاردة جرذ في زاوية سلم خارج منزل طفولته في مجمع سكني سوفيتي في لينينغراد. وروى الزعيم الروسي في كتاب مقابلات نُشر لأول مرة عام 2000، "لم يكن لديه مكان للجري. لذا ألقى بنفسه نحوي. تفاجأت وذعرت. وها هو الآن الجرذ يلاحقني". لقد كانت تجربة تكوينية لقائد المستقبل. "درس سريع ودائم في معنى كلمة محاصرة"، كما أوضح بوتين".وتابعت الصحيفة، "لكن من المحاصر الآن؟ لقرون، كانت روسيا هي الدولة المغرورة في المنطقة، وتهيمن على جيرانها بالحجم والطموح. في خطاباته وتعليقاته قبل غزو أوكرانيا، رفض بوتين الدولة (أوكرانيا) ووصفها بأنها حادثة تاريخية كانت "جزءًا لا يتجزأ من تاريخ روسيا وثقافتها ومساحتها الروحية". ولكن في حين أن الاختلافات في القدرات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا ضخمة في الواقع، إلا أن محاولة موسكو الأولية لغزو جارتها الأصغر تعثرت. من الفشل في تأمين التفوق الجوي على القوة الجوية الأوكرانية الصغيرة إلى المشكلات اللوجستية الملحوظة التي سمحت بنفاد الغاز من الدبابات الروسية، أدت المراحل الأولى من الصراع إلى إذلال القوات الروسية. أخبر جون سبنسر، أحد المحاربين القدامى في الجيش الذي يرأس قسم دراسات حرب المدن في معهد الحرب الحديثة التابع للأكاديمية العسكرية الأميركية ، زملاءً في نهاية هذا الأسبوع، " يُظهر الروس للعالم أنهم ليسوا أقوياء كما اعتقدنا". ومع ذلك، بدلاً من التراجع، قد ترد روسيا ببساطة بمزيد من العدوانية. في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قال مسؤولون محليون يوم الاثنين إن قصفًا عنيفًا استهدف مناطق سكنية في المدينة. تم الإبلاغ عن استخدام الذخائر العنقودية، وهي نوع من المتفجرات المعروفة بتأثيرها العشوائي. ووردت أنباء عن إصابة العشرات بالفعل. يحذر الخبراء من أن أي ادعاء بأن روسيا كانت تسعى لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين قد يزول الآن، فقد يواجه خاركيف الآن نوع الدمار الذي أحدثته روسيا على غروزني خلال الحرب الشيشانية الثانية، أو حلب في الحرب السورية. قال مسؤول دفاعي أميركي كبير للصحفيين يوم الاثنين إن الروس يحاولون فيما يبدو تطويق كييف ومدن أخرى، وربما يلجأون إلى تكتيكات الحصار".ورأت الصحيفة أنه "على الصعيد الدولي، روسيا تحت الحصار. تواجه موسكو مستويات من العزلة الدولية أسوأ مما كانت عليه خلال الحرب الباردة. أدت العقوبات الغربية على المصرف المركزي الروسي ووزارة المالية وصندوق الثروة السيادي الروسيين إلى عزل جزء كبير من الاقتصاد الروسي عن النظام المالي الدولي، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الروبل وطوابير طويلة في أجهزة الصراف الآلي في روسيا. تم بالفعل معاقبة بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والعديد من المسؤولين وأوليغارشين آخرين من قبل الحكومات الغربية. على الأقل، ستكون هناك أضرار جانبية روسية. سيؤثر الاضطراب الاقتصادي المفاجئ في روسيا على ملايين المواطنين العاديين الذين أظهروا القليل من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا. وبشكل أقل تعاطفاً، فإن ضرب الأصول الغربية لحكم القلة يمكن أن يقربهم أكثر من بوتين. يمكن أن يكون لكلا السيناريوهين آثار غير مباشرة على غير الروس أيضًا، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط والغاز. اقترب بعض المسؤولين في دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل ملحوظ من تأييد صراع مفتوح مع روسيا. قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس إنها تدعم حقوق المواطنين في القتال من أجل أوكرانيا، ووصفتها بأنها معركة من أجل الحرية "ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا بأكملها"، بينما دعا الجنرال المتقاعد فيليب بريدلوف، وهو قائد سابق في الناتو، المنظمة إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا".وبحسب الصحيفة، "لكن كيف سينتهي ذلك؟ وضع بوتين يوم الأحد قواته النووية في حالة تأهب. وقال الرئيس الروسي إن القرار جاء نتيجة "تصريحات عدوانية" وعقوبات من الغرب. وقال خبراء إن الكرملين، الذي يمتلك أكبر مخزون في العالم، لم يصدر بيانًا مشابهًا منذ عام 1991 على الأقل. قلة هم من يعتقدون أننا على أعتاب صراع نووي مباشر. ولكن حتى الاحتمال الضئيل في أن تتمكن روسيا من استخدام سلاح نووي أصغر "تكتيكي" ضد أوكرانيا، أزعج بعض المحللين. كتبت فرانشيسكا جيوفانيني، خبيرة منع انتشار الأسلحة النووية، في نشرة علماء الذرة، "سيكون استخدام سلاح نووي تكتيكي واحد أو أكثر محاولة لا يمكن تفويتها من قبل بوتين لكسر وحدة الغرب، واختبار تصميم بعض دول الناتو". إن الطريقة الأساسية لتجنب المزيد من الصراع هي من خلال الدبلوماسية، مثل محادثات يوم الاثنين التي عقدت بين الأوكرانيين والروس في بيلاروسيا. والأمل هو أن يتم العثور على طريق سريع للخروج، مما سيسمح للغرب برفع العقوبات وغيرها من القيود المفروضة على روسيا قبل أن تتسبب في أضرار جسيمة. لكن حتى الآن، رفض الرئيس الروسي التزحزح عن مطالبه الرئيسية، والتي تشمل الاعتراف الأوكراني بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، و "نزع السلاح" من أوكرانيا والحياد الرسمي. حتى لو حوصر بوتين، فقد لا يكون هناك تراجع".