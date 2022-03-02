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خاص
ما مدى فاعلية لقاح فايزر على الأطفال ما دون الـ12 عاماً؟
ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
|
Lebanon 24
02-03-2022
|
05:30
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يبدو أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 من فايزر - بايونتك أقل فاعلية لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا مقارنة بالمراهقين والبالغين، وفقًا لبيانات جديدة من مسؤولي الصحة في ولاية نيويورك.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان"البريطانية، "أعلن عن البحث الجديد بعد فترة وجيزة من تخفيف السلطات الفيدرالية للتوجيهات الخاصة المتعلقة بضرورة ارتداء الكمامة وبعد يوم واحد من تصريح إريك آدامز، عمدة نيويورك، إنه من المحتمل أن يحذو حذو الحاكم كاثي هوشول في إنهاء فرض ارتداء الكمامة في مدارس المدينة. تم إجراء الدراسة خلال فترة انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ولكن تم الإعلان عنها في وقت كانت تشهد فيه نيويورك بالإضافة إلى مدن أخرى انخفاضاً ملحوظاً في حالات الاستشفاء. في الدراسة التي صدرت يوم الإثنين، والتي لم تتم مراجعتها بعد، قام ستة من علماء الصحة العامة بولاية نيويورك بتحليل الحالات ومعدلات الاستشفاء من 13 كانون الأول 2021 إلى 30 كانون الثاني 2022 على 852384 طفلًا تم تطعيمهم بالكامل تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا كما وعلى 365502 طفلًا تم تطعيمهم بالكامل وتتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا".
وتابعت الصحيفة، "كشفت النتائج أن فعالية اللقاح في خفض حالات الاستشفاء أثناء موجة متحور "أوميكرون" انخفضت من 85 ٪ إلى 73 ٪ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا. بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، انخفضت الفعالية بشكل أكبر، من 100٪ إلى 48٪. كما وانخفضت فعالية اللقاح ضد الاختبار الإيجابي من 66٪ إلى 51٪ بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 17. وفي المجموعة الأصغر، انخفضت الفعالية من 68٪ إلى 12٪. في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني، كانت فعالية اللقاح ضد الإصابة بالعدوى بين الأطفال في سن 12 عامًا 67٪، ولكن بلغت 11٪ فقط لدى الأطفال في سن 11 عامًا".
وبحسب الصحيفة، "قال فلوريان كرامر، اختصاصي المناعة في مدرسة إيكان للطب بجامعة ماونت سيناي، لصحيفة نيويورك تايمز: "الفرق بين الفئتين العمريتين مذهل". وأشار إلى أن الأطفال البالغين من العمر 12 عامًا تم إعطاؤهم 30 ملغ من اللقاح، وهي نفس الجرعة المعطاة للبالغين. لكن الأطفال في سن 11 عامًا لم يتلقوا سوى 10 ملغ. وأضاف: "هذا مثير جدًا لأنه يشير تقريبًا إلى أن الجرعة هي التي تصنع الفارق... السؤال هو كيفية إصلاح ذلك". وقال إيلي روزنبرغ، نائب مدير العلوم في ولاية نيويورك، لصحيفة نيويورك تايمز إنه على الرغم من أنه من المخيب للآمال أن نرى تراجعا في فعالية اللقاح، يجب الاعتراف بأن فايزر - بايونتك تم تطويره استجابة لمتحور فيروسي سابق. وأضاف: "يبدو محزنًا للغاية أن نرى هذا التراجع السريع"."
وأضافت الصحيفة، "وقال إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أفضل جرعة يمكن إعطاؤها للأطفال، مع مراعاة عوامل اخرى مثل عدد وتوقيت الحقن. جاءت أخبار البحث بعد فترة وجيزة من قيام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بوضع إرشادات جديدة للكمامات لأكثر من 70٪ من سكان الولايات المتحدة. يغير النظام الجديد خريطة مخاطر مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ويضع أكثر من 70٪ من السكان في المقاطعات التي يشكل فيها فيروس كورونا تهديدًا منخفضًا أو متوسطًا على المستشفيات. وقالت الوكالة إن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التوقف عن ارتداء الكمامة في العديد من الأماكن. ومع ذلك، لا يزال مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ينصح الأشخاص بما في ذلك أطفال المدارس بارتداء كمامة حيث يكون خطر الإصابة بكوفيد-19مرتفعًا".
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ترجمة رنا قرعة Rana Karaa
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