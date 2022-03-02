7 أيام على الحرب الروسية الأوكرانية.. واقع مأزوم على الارض والديبلوماسية في خبر كان

تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يومها السابع، فيما تتصاعد الأمور على الأرض رغم ضغوطات الغرب على موسكو، من خلال عقوبات اقتصادية موجعة، آخرها جاء من واشنطن، حيث تغلق أميركا مجالها الجوي بالكامل أمام الطيران الروسي، اليوم.وأعلن الجيش الأوكراني أن قوات روسية مجوقلة نفذت إنزالاً في خاركيف، وأكد شاهد عيان أن الإنزال تم بالقرب من قاعدة عسكرية ومستشفى، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تسيطر بالكامل على المركز الإقليمي لمدينة خيرسون جنوب أوكرانيا.وخاركيف مدينة تقع في شرق أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا ويبلغ عدد سكّانها 1.4 مليون نسمة، غالبيتهم ينطقون بالروسية.كما وقعت اشتباكات في مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا، كما أفادت منظمة الأمن والتعاون بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار في خاركيف وخيرسون ودونيتسك.وأظهرت صور متداولة استهداف "مسيرة" لرتل عسكري روسي جنوب أوكرانيا، فيما أظهرت الصور القادمة من أوكرانيا جانبا من آثار القصف في محيط العاصمة الأوكرانية، حيث ظهر حجم الدمار الهائل والحرائق جراء القصف.في هذا الوقت، أعربت وزارة الدفاع الأوكرانية عن خشيتها من هجوم من بيلاروسيا. وقالت الوزارة في بيان على فيسبوك: "تمّ وضع القوات البيلاروسية في حالة تأهّب قصوى وهي في مناطق التركيز الأقرب من الحدود مع أوكرانيا".وأضافت أنّ الاستخبارات الأوكرانية رصدت خلال نهار الثلاثاء "نشاطاً كبيراً" للطائرات في المنطقة الحدودية، كما شوهدت قوافل من المركبات وهي تنقل مواد غذائية وذخيرة إلى هذه المنطقة.وحذّرت الوزارة من أنّه في ضوء هذه التحرّكات "من المحتمل أن تدعم بيلاروس في المستقبل الغزاة الروس في الحرب الروسية-الأوكرانية".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، قد أعلن في وقت سابق، أنّه أمر بنشر قوات إضافية في جنوب البلاد، على الحدود مع أوكرانيا.وقال لوكاشنكو خلال اجتماع لمجلس الأمن البيلاروسي إنّ مروحيات وطائرات عسكرية منتشرة في غوميل وبارانوفيتشي ولونينتس تؤمن حاليا أمن هذه الحدود بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين.على هذا الصعيد الميداني، أما على الصعيد الديبلوماسي، رجح مراقبون أن جولة المفاوضات الثانية، المقررة اليوم الأربعاء بين الطرفين الروسي والأوكراني، قد تتعثر بعد بروز مواقف من القيادة الأوكرانية، حيث قللت من احتمال تحقيق نتائج فيها.وفي هذا الإطار، رجّح المتحدث باسم الرئاسة التركية عدم اجتماع الوفدين الأوكراني والروسي في المحادثات المقررة، اليوم، وربما تتأجل ليومين، مضيفاً أن مطالب موسكو لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا غير واقعية وأن أنقرة على اتصال بفرق التفاوض.