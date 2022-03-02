"مكافأة" لكل من يُدمر معدات عسكرية روسية.. ومسؤول أوكراني يعلن عن "تسعيرة خاصة" (فيديو)

أعلن مسؤول أوكراني عن "مكافأة خاصة" لكل من يُدمر معدات عسكرية لـ "العدو" أو يقتل أو يقوم بأسر أي من عناصر القوات الروسية وذلك في فيديو أراد من خلاله بث الحماسة في صفوف المواطنين بمنطقته في مواجهة "الغزو".

وكشف رئيس بلدية تشيرنيهيف (مدينة تاريخية في شمال أوكرانيا) فلاديسلاف أتروشينكو، عبر فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الثلاثاء، عن أنه خصص "جائزة شخصية" يقدمها لمن يدمر معدات روسية، وحدد "تسعيرة" بقيمة الجائزة على حسب نوع الآلية العسكرية التي يتم تدميرها.

وقال المسؤول الأوكراني: "جائزة شخصية مني على كل حاملة أفراد مدرعة محترقة 150 ألف هريفنا (4993 دولار)، و200 ألف هريفنا (6658 دولار) لكل مركبة قتال مشاة، و250 ألف هريفنا (8322 دولار) لكل دبابة".

بينما حدد قيمة الجائزة المتعلقة بقتل أو أسر أي من عناصر القوات الروسية بـ 300 دولار للفرد الواحد. داعياً السكان إلى تنظيم أنفسهم، والمساعدة في الدفاع عن المدينة بكل الطرق الممكنة.