عربي-دولي

رداً على تأهب روسيا النووي... كيف تستعدّ أميركا؟

Lebanon 24
02-03-2022 | 05:14
A-
A+
Doc-P-925350-637818205530697152.jpg
Doc-P-925350-637818205530697152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية إنّ "لا تغيير مطروحا على وضع أسلحة الدمار الشامل، التي تملكها الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع الأسلحة الاستراتيجية، بما في تلك النووية، في حالة تأهب قصوى على خلفية أزمة أوكرانيا".

وأضاف ريتشاد خلال جلسة استماع للكونغرس الأميركي بشأن أنظمة الدفاع الصاروخية والأسلحة النووية والفضائية: "أنا راض عن وضع قواتي، ولا أصدر توصيات بإحداث أي تغييرات".

وتابع: "سأقول في جلسة مفتوحة أن القيادة والسيطرة النووية في أفضل أوضاعها من الناحية الدفاعية والمرونة على إطلاق الصواريخ في تاريخها".
 
وجاءت تصريحات ريتشارد بعد إبحار غواصات روسية نحو بحر بارنتس شمال غربي روسيا، حيث ستجري هناك مناورات، كما حرّكت روسيا منصات إطلاق صواريخ بالستية في منطقة سيبيريا.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-03-02
09:26 | 2022-03-02
09:20 | 2022-03-02
09:03 | 2022-03-02
09:00 | 2022-03-02
08:30 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website