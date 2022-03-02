رداً على تأهب روسيا النووي... كيف تستعدّ أميركا؟

قال الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية إنّ "لا تغيير مطروحا على وضع أسلحة الدمار الشامل، التي تملكها الولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع الأسلحة الاستراتيجية، بما في تلك النووية، في حالة تأهب قصوى على خلفية أزمة أوكرانيا".وأضاف ريتشاد خلال جلسة استماع للكونغرس الأميركي بشأن أنظمة الدفاع الصاروخية والأسلحة النووية والفضائية: "أنا راض عن وضع قواتي، ولا أصدر توصيات بإحداث أي تغييرات".وتابع: "سأقول في جلسة مفتوحة أن القيادة والسيطرة النووية في أفضل أوضاعها من الناحية الدفاعية والمرونة على إطلاق الصواريخ في تاريخها".وجاءت تصريحات ريتشارد بعد إبحار غواصات روسية نحو بحر بارنتس شمال غربي روسيا، حيث ستجري هناك مناورات، كما حرّكت روسيا منصات إطلاق صواريخ بالستية في منطقة سيبيريا.