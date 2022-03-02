عربي-دولي

لافروف: الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة

Lebanon 24
02-03-2022 | 05:50
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أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن "لدى روسيا كثير من الأصدقاء، ولا يمكن عزلها".

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة"، شدد لافروف على أن "روسيا لن تسمح بامتلاك أوكرانيا سلاحا نوويا"، مؤكدا أن "العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما فيها كييف، تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأنه لا يمكن أن نسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمننا".

وأضاف: "مستعدون لجولة ثانية من المفاوضات، لكن الجانب الأوكراني يماطل بأوامر أميركية"، مشيرا إلى أن "الشعب الأوكراني هو من يختار سلطته، ولكن يجب أن تكون ممثلة لجميع القوميات في أوكرانيا"، كما أكد أن "القرم جزء من روسيا وغير قابلة للتفاوض.

وقال "كنا مستعدين لهذه العقوبات، ولكن لم نتوقع أن تستهدف الرياضيين والمثقفين والفنانين والإعلاميين".

وتابع: "الغرب رفض التعامل مع مطالبنا بصياغة هندسة جديدة للأمن الأوروبي".

وأوضح محذرا: "الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية مدمرة، والرئيس الأميركي جو بايدن ذو خبرة، وقال إنه لا يوجد بديل عن العقوبات سوى الحرب العالمية".
المصدر: روسيا اليوم
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