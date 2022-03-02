خيرسون بقبضة الجيش الروسي

قال الجيش الروسي إنه استولى على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا.وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات تلفزيونية إن "الوحدات الروسية في القوات المسلحة سيطرت بشكل تام على خيرسون".من جانبه، أكد حاكم مقاطعة خيرسون الأوكرانية أن القوات الروسية تطوّق المدينة بالكامل دون الحديث عن سيطرة كاملة.