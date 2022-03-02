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فيديو يُوثّق أوّل عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:30
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شهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن  المنطقة "شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".

وعن تفاصيل عملية التبادل، أشار زيفيتسكي إلى أنه تمت إتاحة "ممر أخضر" للمعدات الروسية؛ من أجل تنفيذ تبادل الأسرى، تم تنظيمه بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
 
المصدر: سكاي نيوز
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