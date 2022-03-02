عربي-دولي

الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بلغ 836 ألفا

Lebanon 24
02-03-2022 | 06:48
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قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وفق إحصاء أعدته اليوم إن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة ارتفع مجددا ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس.

وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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