الأمم المتحدة: عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بلغ 836 ألفا

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وفق إحصاء أعدته اليوم إن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة ارتفع مجددا ووصل إلى 836 ألف شخص حتى الأول من مارس.



وبذلك، ارتفع العدد بـ160 ألف لاجئ بعدما كان 677 ألفا أمس الثلاثاء، بحسب ما أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي خلال نداء عاجل لتمويل مساعدات إنسانية للبلاد وللأشخاص الذين فروا من أوكرانيا.