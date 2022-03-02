عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي حظر بث وتوزيع محطات تلفزيونية على أراضيه

Lebanon 24
02-03-2022 | 08:30
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نقلت وكالة "سبوتنيك" ان الاتحاد الأوروبي حظر اليوم بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي دول الاتحاد.
 
كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.
المصدر: سبوتنيك
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