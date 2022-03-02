الاتحاد الأوروبي حظر بث وتوزيع محطات تلفزيونية على أراضيه

نقلت وكالة "سبوتنيك" ان الاتحاد الأوروبي حظر اليوم بث وتوزيع محتوى "سبوتنيك" و"آر تي" على أراضي دول الاتحاد.



كما قرر الاتحاد إنهاء جميع التراخيص والعقود الخاصة بالمنظمات الأوروبية لتوزيع محتوى "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" على أراضي دول الاتحاد.