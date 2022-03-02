عربي-دولي

المستشار الألماني: التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني "لا يحتمل مزيدا من التأجيل"

Lebanon 24
02-03-2022 | 11:00
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شدد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء على أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني "لا يحتمل التأجيل أكثر من ذلك".

وبعد وصوله إلى إسرائيل، قال شولتس خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الذي تعارض بلاده الاتفاق بشدة: "نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك".
المصدر: روسيا اليوم
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