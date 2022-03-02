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سلاح الجيش الأوكراني الذي أرعب الروس... ما هي الطائرة "بيرقدار"؟

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:20
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نشرت السفارة الأوكرانية في أنقرة على موقع تويتر منذ بداية النزاع مع روسيا صورا لانفجارات نسبتها لطائرات مسيرة تركية استهدفت أرتال شاحنات ودبابات روسية مرفقة بوسم "بيرقدار- ما شاء الله تي بي 2 إس".

وقال آرون شتاين من معهد أبحاث السياسة الخارجية في واشنطن إن "ضربات تي بي2 قليلة بالمقارنة مع المعارك على الأرض لكنها مهمة للروح المعنوية الأوكرانية لأنها تظهر أن روسيا لا تسيطر على السماء". وأضاف "يجب تهنئة الأوكرانيين لأنهم أبقوا هذه الطائرات في الجو".

لكن شتاين أكد لوكالة فرانس برس أنه "فوجئ مثل غيره من الخبراء" بالوجود الضعيف للقوات الجوية الروسية فوق أوكرانيا. وفي حال دخلت هذه القوات بشكل كثيف، فسيكون عمل الطائرات المسيرة محدودا جدا.

ميزة "بيرقدار"
الطائرة من دون طيار التي يستخدمها الجيش الأوكراني، هي نوع من الطائرات التركية التي نشرها الأوكرانيون بشكل متزايد ضد القوات الروسية في الأيام الأخيرة.

وقال الجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن طائرات مسيرة من طراز "بيرقدار" دمرت دبابة واحدة ونظامي صواريخ أرض - جو خلال الليل. 

وفي مقاطع فيديو أخرى تمت مشاركتها على تويتر كذلك، ظهرت طائرات من دون طيار من طراز "بيرقدار" ، التي يستخدمها الجيش منذ 2021 على الأقل، وهي تفجر ما يبدو أنه قافلة وقود روسية ومجموعة من شاحنات الإمداد.

وهذه الطائرات صغيرة وخفيفة الوزن (أخف بحوالي سبع مرات من طائرة ريبر التابعة للجيش الأميركي) ويبلغ طول جناحيها 12 مترًا مما يسمح لها بالبقاء في السماء لمدة تصل إلى 30 ساعة في الطلعة الواحدة. 

ويمكن لكل طائرة منها أن تحمل أربعة صواريخ موجهة بالليزر، وفقًا لمواد ترويجية من الشركة التي تنتجها.
وكشف مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة الأوكرانية، أن تلك الطائرات قادرة على إلحاق أضرار مهمة بآليات العدو، وبأسعار أرخص بكثير من الطائرات من دون طيار الأخرى.
المصدر: الحرة
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