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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم

Lebanon 24
02-03-2022 | 09:39
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صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي أن الوكالة لا تتوقع تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي هجوم.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي، إن الوكالة تجري مشاورات مع كافة الأطراف المعنية في أوكرانيا لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية هناك.
وأضاف أن الوكالة لا تتوقع تعرض المنشآت النووية لأي هجوم.

وأضاف "نعلم أن الدول ستحترم قرارات المنظمة حيث اتفقنا على عدم تهديدات المنشآت النووية مطلقا، والجانب الروسي أكد أنه ليس لديه نية لفعل ذلك".
ولفت غروسي إلى أن الوكالة تتخذ عددا من الإجراءات لتقديم المساعدة وضمان سلامة المرافق والمنشآت النووية في أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على المنطقة التي تقع فيها محطة "تشيرنوبل" للطاقة النووية.
المصدر: سبوتنيك
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