إزالة تمثال بوتين من متحف باريسي شهير (صور)

قرر مدير "متحف غريفين" إزالة تمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من صالة العرض الباريسية التي تضم مجموعة من تماثيل الشمع التي تجسد العديد من قادة العالم الآخرين، وذلك إثر الحرب في أوكرانيا.وأظهرت صور وضع رأس تمثال بوتين الشمعي في صندوق خشبي لحفظه في انتظار النظر في مستقبل التمثال في المتحف.وقال المدير العام لمتحف غريفين إيف ديلومو: "كان تمثال فلاديمير بوتين معروضاً هنا، وتمت إزالته للتو من متحف غريفين في باريس. لما؟ لا نريده هنا ولا يريد الموظفون المرور أمامه كل يوم" بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.