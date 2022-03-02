عربي-دولي

إزالة تمثال بوتين من متحف باريسي شهير (صور)

Lebanon 24
02-03-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-925485-637818368435959784.jpg
Doc-P-925485-637818368435959784.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر مدير "متحف غريفين" إزالة تمثال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من صالة العرض الباريسية التي تضم مجموعة من تماثيل الشمع التي تجسد العديد من قادة العالم الآخرين، وذلك إثر الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت صور وضع رأس تمثال بوتين الشمعي في صندوق خشبي لحفظه في انتظار النظر في مستقبل التمثال في المتحف.

وقال المدير العام لمتحف غريفين إيف ديلومو: "كان تمثال فلاديمير بوتين معروضاً هنا، وتمت إزالته للتو من متحف غريفين في باريس. لما؟ لا نريده هنا ولا يريد الموظفون المرور أمامه كل يوم" بسبب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.
إزالة تمثال بوتين من متحف غريفين
 
إزالة تمثال بوتين من متحف غريفين
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:06 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2022-03-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2022-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-03-02
16:22 | 2022-03-02
16:20 | 2022-03-02
16:19 | 2022-03-02
16:16 | 2022-03-02
16:13 | 2022-03-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website