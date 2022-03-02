جونسون وزيلينسكي يتفقان على ضرورة تشديد العقوبات لزيادة الضغط على بوتين

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتفقا على أن العقوبات يجب أن تذهب أبعد من ذلك لممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث: "أبلغ رئيس الوزراء الرئيس زيلينسكي أن المملكة المتحدة تحشد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم لضمان أقوى إدانة ممكنة لروسيا في اجتماع الأمم المتحدة بعد ظهر اليوم في نيويورك".

من جهته لم يستبعد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة، أندريه كيلين، قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل.

وقال الدبلوماسي على الهواء على قناة "روسيا 24: "هذا الاحتمال قائم دائمًا، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس فقط نحن، ولكن أيضًا السفارة البريطانية في موسكو، ستضطر إلى المغادرة".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس البعثة الدبلوماسية أن السفارة في لندن تعمل الآن "بنفس الوضع"، ويستمر الاستقبال القنصلي.

وأضاف كايلين أن جميع خطابته العلنية ألغيت الآن في لندن.