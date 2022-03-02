شبح الحرب النووية في أوكرانيا... إليكم لائحة بالدول التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل

ذكرت "العربية" أنّ شبح نشوب حرب نووية يُخيّم بقوة من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا وخاصة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع قوة نووية في حالة تأهب.وأصدرت الدول الخمس، التي تعترف بامتلاك السلاح النووي، بيانا حول منع "الحرب النووية"، مؤكدة أن السلاح النووي الذي تملكه ليس موجها ضد بعضها البعض أو ضد أي دولة أخرى في العالم.وعلى الرغم أن عدد الدول التي تمتلك أسلحة نووية في العالم هو 9، إلا أنه لا يوجد سوى 5 دول فقط تعترف بامتلاكه وهي: روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وفرنسا، وهي الدول التي أصدرت البيان لتأكيد مسؤوليتها تجاه منع حدوث حرب نووية، بحسب موقع "سبوتنيك".وتنقسم الدول النووية في العالم إلى قسمين: أولهما الدول الخمس النووية: روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وبريطانيا وفرنسا وهي الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي رسميا.أما القسم الثاني فيضم الدول التي تمتلك السلاح النووي فعليا، لكنها لا تعترف بامتلاكه رسميا وهي: إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.وأورد تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إحصائية عن الأسلحة النووية التي تملكها جميع الدول النووية حتى كانون الثاني 2021.الدول التي تعترف بامتلاك السلاح النووي: