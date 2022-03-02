عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يحضر 4 حزم من العقوبات ضدّ روسيا

Lebanon 24
02-03-2022 | 15:00
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قال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبيرغ اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يحضر لصياغة 4 حزم من العقوبات ضدّ روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير النمساوي: "لقد فرضنا بالفعل عقوبات صارمة. نعمل على وضع الحزمة الرابعة. يوم الجمعة سيكون هناك اجتماع خاص لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وذكر الوزير شالنبيرغ، أن العقوبات الأوروبية الجديدة ستستهدف كبار رجال الأعمال الروس، ويجري إعداد قوائم خاصة بذلك.

وقال الوزير: "الهدف الرئيسي التالي سيكون، إذا جاز التعبير، النخبة الأوليغارشية في روسيا. نحن نعمل في هذا المجال، هناك قوائم
المصدر: روسيا اليوم
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