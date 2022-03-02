فرنسا تعتقل 14 فردا عسكريا أوكرانيا قبل توجههم إلى بولندا



وتعتقد السلطات الفرنسية أنهم "أرادوا المشاركة في القتال بأوكرانيا إلى جانب كييف".

ويعتبر "الفيلق الأجنبي" الفرنسي وحدة تابعة للجيش الفرنسي، يتم تجنيدها بشكل أساسي من الأجانب، ويخدم هناك الآن ما نحو 700 مواطن من أوكرانيا.

في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه "تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن". اعتقلت الشرطة الفرنسية 14 عنصرا أوكرانيا، من ما يسمى "بالفيلق الأجنبي"، حاولوا الذهاب بعتادهم العسكري إلى بولندا.وتعتقد السلطات الفرنسية أنهم "أرادوا المشاركة في القتال بأوكرانيا إلى جانب كييف".ويعتبر "الفيلق الأجنبي" الفرنسي وحدة تابعة للجيش الفرنسي، يتم تجنيدها بشكل أساسي من الأجانب، ويخدم هناك الآن ما نحو 700 مواطن من أوكرانيا.في خطوة قد تحمل عواقب خطيرة لبلاده على المدى البعيد، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن كييف سوف تطلق سراح السجناء ذوي الخبرة القتالية من أجل ما وصفه "تكفير جرائمهم بالدفاع عن الوطن".

وقال زيلينسكي في كلمة له اليوم الاثنين "سوف نطلق سراح سجناء ذوي خبرة قتالية. إنه كان اختيارًا أخلاقيًا صعبًا لكنه ضروري للدفاع عن البلاد. سوف نرسلهم إلى مناطق الصراع الأشد سخونة للقتال للتكفير عن جرائمهم. المفتاح هو الدفاع الآن".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.