18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب روسيا بإنهاء حرب أوكرانيا
Lebanon 24
02-03-2022
|
13:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا يطالب روسيا "بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا، فيما كانت موسكو قد نبهت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد التصعيد.
وجري تبني القرار بأغلبية من 141 صوتا، فيما عارضته 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت من بينها الصين، وذلك من أصل 193 دولة عضوا.
ويطالب القرار الذي قوبل تبنيه بالتصفيق بعد أكثر من يومين من المداخلات موسكو "بأن تسحب على نحو فوري وكامل وغير مشروط جميع قواتها العسكرية" من أوكرانيا، و"يدين قرار روسيا زيادة حالة تأهب قواتها النووية".
وقبل عملية التصويت، اتهمت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، روسيا بالاستعداد لزيادة ما وصفتها بالوحشية في الحرب على أوكرانيا.
من جانبه، حث المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على عدم التصويت لصالح القرار الذي يدين موسكو، قائلا إنه سيؤدي إلى التصعيد.
وتأتي هذه الإدانة فيما تستعد روسيا لإجراء محادثات مع الجانب الأوكراني، في بيلاروسيا، يوم الخميس، في إطار مساع لاحتواء الوضع.
ونقلت وكالة "تاس" عن رئيس الوفد الروسي إلى المحادثات، قوله إن التباحث سيشمل وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية التي طالما طالبت بها موسكو.
وأكد الوفد أن الجيش الروسي، فتح ممرا آمنا حتى يستطيع المفاوضون الأوكرانيون العبور إلى بيلاروسيا.
وميدانيا، زاد الجيش الروسي من إحكام قبضته على عدد من المدن في أوكرانيا، يوم الأربعاء، بينما تحدث مسؤولون محليون عن انقطاع خدمات حيوية مثل الماء، الأمر الذي قد ينذر بسقوط وشيك لبعض المناطق.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
Lebanon 24
إشكال في الاستديو أدى إلى إيقاف الحلقة.. جو معلوف خارج "الجديد"!
02:00 | 2022-03-02
02/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون مختلفا عن السنوات السابقة.. آذار "سيبيضها": منخفضان جويان سيضربان لبنان والخير لقدام!
Lebanon 24
سيكون مختلفا عن السنوات السابقة.. آذار "سيبيضها": منخفضان جويان سيضربان لبنان والخير لقدام!
01:06 | 2022-03-02
02/03/2022 01:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
نصر الله يطلق المعركة الانتخابية وهذه أسماء المرشحين
Lebanon 24
نصر الله يطلق المعركة الانتخابية وهذه أسماء المرشحين
22:09 | 2022-03-01
01/03/2022 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
Lebanon 24
دولارات الهواتف... المواطن هو الضحية!
07:57 | 2022-03-02
02/03/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل عن الشاشة مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر بملامح مختلفة.. أصبحت نحيفة جداً (صورة)
Lebanon 24
بعد غياب طويل عن الشاشة مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر بملامح مختلفة.. أصبحت نحيفة جداً (صورة)
02:03 | 2022-03-02
02/03/2022 02:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:30 | 2022-03-02
بايدن: على زيلينسكي أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيبقى في أوكرانيا أم يغادرها
16:22 | 2022-03-02
إيران توصي من تبقى من مواطنيها في أوكرانيا بالمغادرة فورا
16:20 | 2022-03-02
الإكوادور.. محاولات للاعتداء على السفارة الروسية
16:19 | 2022-03-02
بريطانيا توصي رعاياها بعدم الالتحاق بالقتال في أوكرانيا
16:16 | 2022-03-02
بينيت يهاتف بوتين وزيلينسكي
16:13 | 2022-03-02
واشنطن تفرض عقوبات على 22 شركة روسية للصناعات الدفاعية
فيديو
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
Lebanon 24
أحد أفضل هواتف "أندرويد"... "Xiaomi" تطرح "Poco X4 Pro 5G" الجديد بسعر منافس جداً (فيديو)
14:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تعلن عن مركبة قوية ومتطورة للطرق الوعرة... تعرفوا إلى "Everest" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية تنهار بالبكاء أثناء زيارتها لمستشفى سرطان الثدي (فيديو)
08:00 | 2022-03-02
03/03/2022 00:41:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact